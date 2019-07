EMTU: Tarifas de ônibus intermunicipais terão aumento a partir de domingo

A partir de domingo (28), passageiros de ônibus intermunicipais da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) em São Paulo terão de pagar mais para utilizarem o transporte. Os acréscimos nas tarifas serão feitos em 54 linhas metropolitanas e vão de R$ 0,05 a R$ 0,15.

Segundo a empresa, o motivo da mudança é o reajuste de pedágios pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que começou a valer no dia 1º de julho. Das 862 linhas na Grande São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba, as que terão um aumento são aquelas que passam por pedágios.

O custo do pedágio é acrescido nos valores das passagens das linhas metropolitanas, e o cálculo é feito pela divisão do valor pago na praça de pedágio pelo número médio de passageiros por viagem.

Veja a seguir dados gerais por região:

Região Metropolitana de São Paulo

Consórcio Anhanguera

– 16 linhas e serviços terão reajuste de um total de 543 que circulam na região

– Reajuste: R$ 0,05

Região Metropolitana de Campinas

Consórcio Bus+

– 26 linhas e serviços de um total de 152 que operam na região

– Reajuste: R$ 0,05

Região Metropolitana do Vale do Paraíba/Litoral Norte

Empresa Litorânea

– 6 linhas de um total 82 que operam na região

– Reajuste: R$ 0,05 ou R$ 0,15 quando o trajeto da linha inclui duas praças de pedágio.

Região Metropolitana de Sorocaba

Empresa Rápido Luxo

– 5 linhas de um total de 84 que operam na região

– Reajuste: R$ 0,05

Empresa VB

– 1 linha

– Reajuste: R$ 0,10

Para a relação completa de linhas, trechos e valor do reajuste do pedágio, acesse este link.