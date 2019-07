Roubo de ouro no Aeroporto de Guarulhos envolveu sequestro de funcionário; polícia ouve testemunhas

A partir desta sexta-feira (26), a polícia vai ouvir novamente todas as testemunhas do maior roubo da história dos aeroportos no Brasil. Até o momento, cerca de 10 pessoas já prestaram depoimento.

Os 750 quilos de ouro levados do Aeroporto de Guarulhos estão avaliados em cerca de 110 milhões de reais.

LEIA MAIS SOBRE O CASO:

Roubo de 720 kg de ouro em aeroporto foi feito por ao menos 20 bandidos, diz polícia

Disfarçados de agentes federais, pelo menos 10 criminosos demoraram pouco mais de 2 minutos para invadir o terminal de cargas, sob a luz do dia, nesta quinta-feira. Encapuzados e armados, estavam divididos em duas viaturas clonadas da PF, sem placas.

Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, ao sequestrar um funcionário do terminal, a quadrilha teve a entrada facilitada e conseguiu informações privilegiadas.

Em coletiva de imprensa, hoje, o delegado do Deic responsável pelo caso afirmou que eles estavam atrás de uma carga específica. João Carlos Miguel Hueb não descarta a possibilidade de envolvimento de funcionários e que a quadrilha seja a mesma que levou 5 milhões de dólares de Viracopos no ano passado.

As viaturas clonadas da Polícia Federal não eram roubadas e foram compradas no interior de São Paulo.