Previsão do Tempo: sábado será estável e mais úmido em São Paulo

Uma leve frente fria que passa pelo oceano, próxima ao litoral do Estado de São Paulo, contribui para trazer de volta as nuvens e a umidade da capital. Neste sábado (27), o paulistano terá um descanso do ar seco, e sensação térmica mais amena.

A manhã começa com céu levemente nublado, e temperaturas em torno dos 14 graus Celsius. Estas deverão aumentar durante o dia, e, pela tarde, devem ser registrados até 26 graus.

Ao contrário do que ocorreu nos últimos dias, nos quais a umidade diminuiu ao longo do dia, no sábado o ar fica menos seco com o passar das horas. Isto por conta do aumento da nebulosidade até o fim da noite.

Não há previsão de chuvas durante o dia. Esta previsão foi lançada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão da Prefeitura de São Paulo.