Licenciamento: placa final 4 tem até dia 31 para pagar taxa

Proprietários de carro com placa final 4 de São Paulo tem até a próxima quarta-feira (dia 31) para pagar a taxa de licenciamento e regularizar a documentação.

A taxa de licenciamento é única para todos os veículos e custa R$ 90,20. Para pagar, basta dirigir-se a qualquer banco, caixa eletrônica ou mesmo pelo Internet Banking munido do número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores) . Se houver outros débitos, como multas, IPVA ou seguro obrigatório, ;e necessário pagá-los antes de licenciar.

Mas atenção, não basta pagar a taxa, é necessário solicitar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Isso pode ser feito diretamente no Detran/SP, no Poupatempo ou pode ser recebido pelo Correio (para isso, é necessário pagar uma taxa extra de R$ 11 na hora do licenciamento).

A partir de 1º de agosto, carros com placa final 4 parados sem licenciamento serão multados em R$ 293,47 e levam sete pontos na habilitação do proprietário.

Veja tabela de licenciamento: