Idosa morre após ser atropelada na faixa de pedestres por carro de luxo

Um carro de luxo atropelou e matou uma idosa nos Jardins, bairro nobre de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (26). Audenilce Bernardina dos Santos tinha 65 anos e atravessava na faixa de pedestres quando foi atingida.

O caso ocorreu no cruzamento da rua Augusta com a alameda Franca, por volta das 6h. O motorista do carro, um Porsche, fugiu sem prestar socorro. Audenilce caminhava para seu trabalho como diarista.

De acordo com a polícia, uma testemunha viu o motorista deixar o carro e olhar para a idosa, para depois deixar o local. Por volta das 6h20, uma mulher ligou para o 190 e informou ter atropelado “um morador de rua”.

Os policiais devem buscar por câmeras de segurança na região para identificar o veículo e encontrar o responsável pelo atropelamento.