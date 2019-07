Fim de semana terá temperatura em queda em São Paulo

Uma frente fria chegou à cidade na noite desta quinta-feira e o dia hoje deve ser mais ameno. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas devem ficar entre 15ºC e 26ºC hoje, com o céu nublado. Pode garoar de noite por causa da chegada de uma frente fria.

O sábado e domingo continuam nublados, com um sábado um pouco mais ameno, com máxima de 15ºC e mínima de 27ºC.

Segundo a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim, outra frente fria chega em seguida e deixa o domingo com frio e garoa. O Inmet prevê que as temperaturas ficarão amenas, variando de 12ºC a 22ºC. Na segunda-feira, as temperaturas voltam a subir.