Dupla é detida com armas e munições coladas ao corpo em ônibus no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na tarde desta quinta-feira (25) três pistolas e 2,5 mil munições que estavam presas junto ao corpo de dois passageiros de um ônibus abordado na BR-277, em Catanduvas, na região oeste do Paraná. O veículo havia saído de Foz do Iguaçu (PR) e tinha como destino o Rio de Janeiro.

Um dos passageiros, um adolescente de 17 anos, carregava as quase 2,5 mil balas de calibre 9 milímetros coladas com fita adesiva ao redor de seu tórax, abdômen e pernas. Ele disse à Polícia que levaria os cartuchos até Resende (RJ).

Veja também:

EMTU: Tarifas de ônibus intermunicipais terão aumento a partir de domingo

Seis meses após rompimento, familiares homenageiam vítimas em Brumadinho

Já as três armas estavam presas na cintura de um homem de 38 anos de idade. Segundo a PRF, no momento da abordagem, uma das pistolas estava carregada e pronta para uso.

As armas apreendidas são da marca Glock – duas de calibre .40 e uma 9 milímetros – e estão com a numeração suprimida, indicou a Polícia. O homem indicou que pretendia levar as pistolas para São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as armas e as munições apreendidas são de uso restrito das forças de segurança pública. O homem e o adolescente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Catanduvas.