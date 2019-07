Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta sexta, 26 de julho

As despesas de brasileiros em viagens ao exterior voltaram a subir em junho, após 12 meses de queda. No mês passado, os gastos totalizaram US$ 1,524 bilhão, aumento de 2,44% em relação ao mesmo mês de 2018, segundo dados do Banco Central.

Para o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, os brasileiros podem ter reagido a uma apreciação do câmbio verificada em junho, na comparação com maio. No período, o dólar caiu 2,13%, maior queda para o mês em três anos.

