Caixa divulgará detalhes de saque do FGTS em agosto

A Caixa vai divulgar a partir do dia 5 de agosto os detalhes para os saques de até R$ 500 de contas ativas e inativas do FGTS. Segundo o Ministério da Economia, os recursos serão liberados a partir de setembro. Todos os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do FGTS. A Caixa anunciará o calendário de pagamento e os canais para recebimento dos valores.

Se o trabalhador tiver conta poupança na Caixa, o saque será depositado automaticamente em sua conta. No caso de não desejar retirar os recursos, é necessário informar à instituição financeira para que os valores não sacados retornem à sua conta vinculada ao FGTS.

Quem não possui conta poupança Caixa deverá seguir o cronograma que será divulgado pelo banco. Para quem possui Cartão Cidadão, o saque pode ser feito no caixa automático. Os saques inferiores a R$ 100 poderão ser realizados em casas lotéricas, mediante apresentação de carteira de identidade e número do CPF.

Veja regras de saque do FGTS anunciadas pelo governo nesta semana: