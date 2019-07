Árvore cai e trava trânsito na ligação Leste-Oeste sentido Lapa

Uma árvore caiu e ocupou três faixas da ligação Leste-Oeste na manhã dessa segunda-feira (26). Três carros foram atingidos pelos troncos e folhas, que ocuparam a via no sentido Lapa, altura do viaduto Mie Ken, na Liberdade (centro).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do susto ninguém ficou ferido. O caso ocorreu por volta das 10h30 e a via só foi liberada quase duas horas depois, às 12h10. No meio tempo, o trânsito de quem vinha pela radial Leste para acessar a avenida 23 de Maio ou o elevado Presidente João Goulart – conhecido como Minhocão – ficou bastante complicado.

Veja também:

Sarampo em São Paulo: mais de 700 mil pessoas se vacinaram desde o início da campanha

Dupla é detida com armas e munições coladas ao corpo em ônibus no Paraná