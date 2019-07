VÍDEO: Menino de 2 anos fica ferido após ser levado por esteira de bagagens em aeroporto

Um menino de dois anos teve ferimentos leves após ser levado pela esteira de bagagem do aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos. A criança subiu no equipamento e foi levada para dentro da sala onde as malas são escaneadas e encaminhadas para os aviões.

O caso ocorreu na segunda-feira (22) e repercutiu após a divulgação das imagens do circuito de segurança. Nas imagens, o menino sobe na esteira ainda na área do check in e não consegue sair, sendo levado para outra sala, restrita a passageiros. Ele tenta voltar mas as malas o empurram no sentido contrário e para dentro do scanner de bagagens. Depois, ele sobe para outra sala, onde é resgatado por funcionários, que correram em direção ao pequeno.

Toda a ação dura cerca de 2 minutos. Assista:

Em entrevista à emissora WSB-TV, a mãe da criança, Edith Vega, relatou que tinha colocado o filho no chão para pegar as passagens impressas quando ele foi em direção à esteira. "Quando eu tentei ir atrás dele, já estava no fim da máquina. Não consegui alcançá-lo, eu queria pular e tentar pegá-lo, mas não me deixaram", afirmou.

Ainda de acordo com a imprensa americana, agentes da polícia e dos bombeiros de Atlanta encaminharam o garoto a um hospital local para observação e tratamento – ele quebrou um dos braços. O caso está sendo investigado pela administração do aeroporto.