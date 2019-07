Sem chuvas, São Paulo encara dias de tempo seco e ar poluído

Sem ver chuvas há oito dias, o inverno na capital teve na quarta-feira (24) um dos dias mais quentes e secos deste mês. A temperatura chegou aos 26,6ºC e a umidade do ar ficou em 30% na medição automática feita pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana (zona norte), limite para o estado de atenção para o indicador. Abaixo desse número, começa o estado de alerta para o indicador.

O clima seco contribuiu para aumentar a concentração de poluentes e na quarta três estações da Cetesb na cidade registraram qualidade do ar ruim: Itaim Paulista (zona leste), Congonhas (zona sul) e ponte dos Remédios (zona oeste).

A baixa umidade do ar pode dificultar a respiração e o tempo deve seguir seco até sexta (26). Segundo o Inmet o clima desta quinta-feira (25) deve ficar claro a parcialmente nublado, com temperaturas de 16ºC a 25ºC e umidade do ar de 40%.

Na sexta, o céu deve ficar parcialmente nublado, com mínima de 15ºC, máxima de 26ºC e umidade em 40%.

Fim de semana

A chegada de uma frente fria deve elevar a umidade do ar e fazer a temperatura cair no fim de semana, segundo o Climatempo. Pode garoar tanto no sábado (27) quanto no domingo (28).