Sarampo em São Paulo: Bebês entre seis meses e um ano entram na campanha de vacinação

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (25) uma ampliação do público-alvo de sua campanha de vacinação contra o sarampo. Agora, além das crianças de 15 a 29 anos, devem ser levados aos postos de saúde da capital os bebês entre seis meses e um ano de idade.

De acordo com o município, todos devem ser vacinados independentemente de já terem sido imunizados anteriormente. Para a campanha, não é preciso apresentar o cartão SUS ou documentos paraa garantir a dose.

Veja também:

Celular de Bolsonaro é alvo de hackers, diz Ministério da Justiça

VÍDEO: Menino de 2 anos fica ferido após ser levado por esteira de bagagens em aeroporto

Para os pequenos entre seis meses e um ano, a vacina só não deve ser aplicada caso a criança já tenha recebido a imunização em ações de bloqueio – quando a prefeitura leva doses para locais de trabalho, estudo ou residências de regiões onde o vírus foi identificado.

Apesar da campanha, a prefeitura alerta que a dose não substitui as vacinas previstas no calendário – a tríplice viral, aplicada aos 12 meses, e a tetra viral, aos 15 meses. Além de UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a campanha está presente em postos móveis e estações do Metrô e da CPTM.