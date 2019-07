Previsão do Tempo: calor e tempo seco permanecem na Grande São Paulo nesta sexta

Outro dia de calor e ar seco em São Paulo. Assim será esta sexta-feira (26), início de mais um final de semana. Confira a previsão do tempo segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão de monitoramento meteorológico da Prefeitura de São Paulo.



Durante a manhã, o paulistano pode ser surpreendido por névoas que poderão reduzir a visibilidade. Passado este fenômeno, o sol volta a predominar, e permanece brilhando no céu durante a tarde. A manhã será também o momento mais frio do dia, com mínimas em torno de 14ºC.

Pela tarde, a temperatura aumenta até atingir 26ºC. Na proporção inversa, a umidade do ar cai, com os menores índices em torno de 40%.

Ao anoitecer, a quantidade de nuvens aumenta, porém não há previsão de chuva para período algum do dia, seja na capital ou na Grande São Paulo.