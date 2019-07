PIS/Pasep: pagamento do abono salarial começa nesta quinta

Começa nesta quinta-feira (25) o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2019-2020 feito pela Caixa Econômica Federal.

Quem nasceu nos meses de julho a dezembro, ou tem número final de inscrição entre 0 e 4, receberá o benefício ainda neste ano. Já os nascidos entre janeiro e junho, ou com número final de inscrição entre 5 e 9, receberão no primeiro trimestre de 2020.

Calendário do PIS

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. Veja a seguir o calendário de pagamento do PIS:

Calendário do Pasep

O Pasep é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. O recurso ficará à disposição do trabalhador até o dia 30 de junho de 2020. Veja a seguir o calendário de pagamento do Pasep: