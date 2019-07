Ajude a escolher nome de oncinha que foi resgatada em canavial

Um filhote de onça-parda é o novo queridinho dos paulistanos. Com apenas 15 dias de vida, o felino foi encontrado em um canavial em Campinas (SP) e trazido para a capital por técnicos do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Biodiversidade).

A oncinha está sendo atendida no CeMaCAS (Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres), que pertence à divisão de fauna da SVMA (Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente). A expectativa é a de que ela seja reabilitada para se reintegrar ao seu habitat.

Segundo a CITES (Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção), a onça-parda está ameaçada de extinção em função do tráfico internacional.

Nas redes sociais, a Prefeitura de São Paulo deu início a uma enquete para escolher o nome do filhote. São três opções, que foram selecionadas pelos cuidadores: Marsha, Juma e Emilie. A votação segue até domingo (28).