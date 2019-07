Mãe oferecia filhos para serem abusados por amigo da família no Paraná, diz polícia

A Polícia Civil do Paraná prendeu na manhã desta quinta-feira (25) duas pessoas por exploração sexual de menores em Curitiba. Uma das detidas, uma mulher de 44 anos, é suspeita de oferecer os filhos, de 9 e 11 anos, para serem abusados pelo outro preso, um homem de 54 anos.

A investigação aponta que os abusos começaram em 2016 e o caso está com a polícia desde fevereiro do ano passado, após o pai de uma das crianças denunciar a dupla em uma delegacia especializada. Em troca, a mulher teria sido paga em dinheiro e bebidas alcoólicas.

Desde a abertura do boletim de ocorrência, mais de 15 pessoas prestaram depoimento, inclusive as crianças. A menina, de 11 anos, afirmou aos policiais que o homem já teria “passado a mão nela” e que fazia isso com frequência.

Na delegacia, ambos inicialmente negaram os crimes. Em depoimento, porém, a mãe afirmou que sabia que eles haviam sido abusados sexualmente pelo homem, que afirmava ser um amigo da família. Ambos responderão por estupro de vulnerável, favorecimento de prostituição e ameaça.

As duas crianças são da mesma mãe, mas de pais diferentes. A menina está sob custódia do pai, que realizou a denúncia inicial. Já o irmão mais novo foi encaminhado para familiares em São Paulo.