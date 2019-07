Dívida ativa do IPTU de São Paulo pode ser parcelada pela internet

Quem está com débito de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) inscrito na dívida ativa da Prefeitura de São Paulo pode fazer o parcelamento do débito pela internet. O pagamento pode ser feito em até 36 vezes, desde que cada prestação seja superior a R$ 133.

No site Dívida Ativa é possível simular o financiamento e imprimir o boleto. O sistema está disponível nos dias úteis, das 7h às 19h.

Veja também:

Tragédia de Brumadinho completa seis meses; cidade terá homenagens

Sem chuvas, São Paulo encara dias de tempo seco e ar poluído

Nos débitos inscritos em dívida ativa, as parcelas têm juros de 1% mais o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor) e, por isso, não é possível imprimir todos os boletos quando se fecha o acordo. Uma opção para não ter de entrar todos os meses no site e refazer o processo é, a partir da segunda prestação, cadastrar o pagamento como débito bancário. Segundo a prefeitura, o sistema do banco calcula o valor mensal da parcela e debita da conta.

Ao fechar o acordo, o contribuinte evita o aumento da dívida com juros e multa e outros desdobramentos como protesto, execução fiscal e penhora de bens, afirma a gestão.

Neste ano, de acordo com a prefeitura, mais de 200 mil novas dívidas foram inscritas, de contribuintes que não pagaram o IPTU de 2018. Nos casos em que o contribuinte teve de interromper um acordo anterior, é possível fazer o reparcelamento.

Como calcular pela internet o parcelamento do IPTU