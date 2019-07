Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta quinta, 25 de julho

O dólar opera em baixa no mercado doméstico nesta manhã de quinta-feira, 25, alinhado à queda predominante da moeda americana em relação a divisas emergentes ligadas a commodities, na esteira do avanço de quase 1,5% do petróleo e a alta de alguns metais básicos, como cobre, diante de expectativas de retomada das negociações comerciais entre Estados Unidos e China na próxima semana.

Contudo, a valorização do real e de outras moedas emergentes é limitada pelo fortalecimento da moeda americana em relação ao euro, que bateu mínimas, após o Banco Central Europeu (BCE) ter passado a prever juros "nos níveis presentes ou mais baixos" até ao menos meados de 2020.

