Celular de Bolsonaro é alvo de hackers, diz Ministério da Justiça

A PF (Polícia Federal) informou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que o celular do presidente Jair Bolsonaro (PSL) também foi alvo de ataque do grupo de hackers preso na última terça-feira (23) em operação da PF.

A operação Spoofing, autorizada pelo juiz Vallisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, investiga invasão do celular do ministro Sérgio Moro (Justiça), de um desembargador, um juiz federal e dois delegados da Polícia Federal. A operação foi deflagrada na terça (23) nas cidades de São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto.

Por meio de uma nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que Bolsonaro foi devidamente comunicado sobre o fato por uma questão de segurança nacional.

Em agenda em Manaus (AM), o presidente disse que não está preocupado com vazamentos de mensagens do celular pessoal e que informações estratégicas não são passadas por telefone.