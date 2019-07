Especialistas questionam aumento acima do esperado na conta de luz em São Paulo

Especialistas dizem que, apesar do reajuste na tarifa da energia elétrica, não existe justificativa para que, mantendo o consumo, o valor da conta tenha triplicado de um mês para o outro. Desde a semana passada, a rádio BandNews FM levou ao ar queixas de clientes da Enel relatando um aumento repentino na cobrança da concessionária.

Os valores são exagerados e acima do esperado mesmo com a chegada do inverno e a imposição da bandeira amarela, que estabelece uma tarifa extra sobre cada quilowatt consumido. Segundo o engenheiro eletricista Edson Martinho, não há explicação aparente para o aumento abusivo.

O ouvinte Márcio Renê tem todas as instalações elétricas funcionando normalmente em casa e sempre procura economizar, mas viu a conta de luz triplicar de um mês para o outro. Ele pagava normalmente de R$ 70 a R$ 80, mas, em abril deste ano, o valor pulou para R$ 230.

Morador do bairro Cidade Dutra, na zona sul da capital paulista, Renê ficou sem energia elétrica duas vezes porque não conseguiu pagar a conta. Sem ter dinheiro, as contas acumularam e o valor total passou de R$ 700. Ele precisou parcelar a dívida para não ter a energia cortada novamente e relata que teve dificuldades para reclamar junto à concessionária Enel.

A empresa fechou o posto de atendimento localizado perto do Terminal Grajaú e os moradores da região agora precisam se deslocar até a unidade perto do Largo 13. Procurada, a concessionária Enel diz que analisou a instalação do cliente e que não encontrou "anormalidades no consumo".

Sobre o fechamento do posto no Grajaú, a empresa disse apenas que os clientes podem ser atendidos em Santo Amaro, pelo site, pelo aplicativo (para iOS e Android) ou pela central no telefone 0800 72 72 120.