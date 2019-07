Viaturas da PM em São Paulo terão nova identidade visual em até 5 anos

No último dia 18, a PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo) anunciou a nova identidade visual de suas viaturas. A ideia é que em até cinco anos toda a frota seja repaginada, com pintura predominantemente branca e detalhes em cinza, vermelho e preto.

O primeiro lote, com 1.746 novas viaturas, será distribuído em todo o Estado nos próximos 30 dias. A alteração já começou a ser feita em veículos usados em cidades como São Bernardo, no ABC, e Presidente Prudente, no interior.

Segundo a campanha oficial, a mudança tem como base três pilares: "simplicidade, modernidade e economia do dinheiro público". Com menos elementos gráficos, a PM espera economizar cerca de R$ 2 mil a cada nova viatura. A inspiração veio de modelos internacionais, que permitem uma substituição mais rápida em casos de acidentes ou manutenção.

Os carros antigos serão descaracterizados e colocados à venda em leilões.