Viajando na leitura: Projeto distribui livros na estação Largo Treze do metrô

Em comemoração ao Dia do Escritor, quem passar pela estação Largo Treze, da Linha 5-Lilás de metrô, poderá receber um livro nos dias 25 e 26 de julho. A ação ocorre das 11h às 14h e faz parte do projeto Viajando na Leitura, realizada pelo Grupo Projetos de Leitura em parceria com a ViaMobilidade, concessionária que opera a linha.

Após a leitura, você aproveitar e deixá-lo nos nichos de livros do projeto “Leitura na ViaMobilidade”, disponíveis em uma das 17 estações da Linha 5-Lilás.

Cerca de 3 mil exemplares serão distribuídos ao público. Neles, o leitor encontrará uma tarja, na capa, com a frase “leia-me e me esqueça por aí”, incentivando o compartilhamento da leitura.

Escritor Laé de Souza, autor e coordenador do projeto Viajando na Leitura / Reprodução/Facebook/Projetos de Leitura

A expectativa é que as pessoas descubram o prazer da leitura e compartilhem-o com os outros. “Buscamos quebrar o estigma de que o brasileiro não gosta de ler. Temos leitores, sim. O que falta é oportunidade e acessibilidade aos livros para que as pessoas leiam mais. Deixar um livro em um nicho das estações e retirar outro é uma excelente ideia e possibilidade de termos mais pessoas lendo”, destaca o escritor Laé de Souza, autor e coordenador do projeto Viajando na Leitura, que estará no evento para acompanhar a equipe e conversar com os leitores.

Além da distribuição de livros à população, serão entregues kits com 12 livros para professores de escolas públicas, para a biblioteca de sua escola e para grupos de terceira idade, para a instituição. O responsável pela retirada deverá preencher um formulário de identificação pessoal e da escola ou instituição que utilizará os livros.

Serviço

Projeto Viajando na Leitura

Onde? Estação Largo Treze, Linha 5-Lilás de metrô (Av. Padre José Maria com R​. Barão do Rio Branco)

Quando? Dias 25 e 26 de julho, das 11h às 14h

Mais informações no site: www.projetosdeleitura.com.br