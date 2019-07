Pesquisadores descobrem espécie de tubarão que brilha no escuro

Pesquisadores descobriram uma nova espécie de tubarão que brilha no escuro. Identificado como tubarão americano de bolso ("pocket shark"), o animal mede cerca de 14 centímetros.

A espécie foi vista pela primeira vez Golfo do México, localizado entre o litoral dos EUA, México e Cuba. O animal apresenta características semelhantes a outra espécie, o tubarão de bolso, que foi capturado no Oceano Pacífico Oriental em 1979 e hoje está exposto no Museu Zoológico de São Petersburgo, na Rússia.

"Na história da ciência pesqueira, apenas dois tubarões de bolso foram capturados", disse Mark Grace, um dos co-autores do estudo. “Ambas são espécies diferentes, cada uma de oceanos diferentes. Ambas são extremamente raras."

Segundo os pesquisadores, as diferenças entre as espécies incluem menos vértebras e vários fotóforos (órgãos biológicos que emitem luz) que cobrem grande parte do corpo. As duas espécies têm duas pequenas bolsas que produzem fluido luminoso (uma de cada lado perto das brânquias), que serve para atrair as presas.