Tempo seco coloca cidades do ABC em estado de atenção

São 18 dias sem chuvas significativas e umidade relativa do ar com mínimas que batem 11%, índice parecido aos dos desertos. A condição climática das últimas duas semanas tem dificultado a tarefa de se respirar no ABC, principalmente para quem já sofre de problemas como rinite e sinusite.

De acordo com monitoramento do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais ), as cidades do ABC não registram chuvas desde o dia 5 deste mês. O resultado da estiagem, comum nesta época do ano, são índices de umidade relativa do ar que deixam a Grande São Paulo em atenção. A OMS (Organização Mundial da Saúde) estipula que a umidade ideal compreende a faixa entre 50% e 80%.

Quando o índice fica abaixo disto, já são recomendadas medidas como evitar exercícios ao ar livre entre 8h e 19h e aumento do consumo de água.

Monitoramento realizado pelas estações da Defesa Civil de Santo André apontam para registro de mínima de 11% no dia 14 deste mês, índice considerado de emergência e que requer redobrar as medidas de proteção.

Na terça-feira (23), a mínima registrada foi de 37%, de acordo com medição do CGE-ABC (Centro de Gerenciamento de Emergências do ABC), mantido pelo Consórcio Intermunicipal.

A previsão do centro é que a umidade melhore a partir desta sexta-feira (26), quando deve alcançar 40% no ABC. Já no domingo (28), o índice pode chegar a 65%, de acordo com o CGE. O alívio virá graças a um ligeiro aumento da nebulosidade na região. Não há previsão de chuvas significativas para os próximos dias.

Para aliviar

Algumas medidas podem ajudar a evitar problemas durante dias secos. Confira:

Em casa

Deixe o ambiente livre para a circulação de ar, bem limpo e sem a presença de objetos que acumulem poeira como cortinas, carpetes e bichos de pelúcia

Utilize panos úmidos para a limpeza, evitando as vassouras

Coloque bacias com água em ambientes da casa ou utilize umidificador

Na rua e no trabalho

Evite grandes aglomerações e locais fechados

Evite exposição prolongada a ambientes com ar condicionado

Para se exercitar

Hidrate-se mais do que o normal

Não corra próximo aos carros

Se praticar exercícios ao ar livre, prefira horários antes das 8h e depois das 19h

Dicas de saúde

Tenha alimentação saudável e se hidrate bastante

Lave o nariz e olhos com soro fisiológico algumas vezes ao dia

Utilize hidratante corporal todos os dias

Evite banhos quentes e esfoliações, pois retiram a gordura natural da pele

Lave sempre as mãos

Problemas causados pela baixa umidade relativa do ar

Ardência e ressecamento dos olhos, boca e nariz

Agravamento de doenças respiratórias

Aumento em 50% no risco cardíaco de pessoas com vulnerabilidade

Fonte: HCor e Secretaria de Estado da Saúde