Saneamento evolui pouco e Brasil fica longe de meta

O Brasil está ficando distante de atingir a meta oficializada com a ONU (Organização das Nações Unidas) de oferecer água tratada e esgoto coletado para toda a população até 2030.

A afirmação é do Instituto Trata Brasil, que divulgou ontem os dados do seu ranking de saneamento (que utiliza estatísticas de 2017, as mais atuais) e concluiu que o país tem evoluído pouco na tarefa de garantir o acesso a esse serviço básico.

De acordo com o estudo, o país ainda tem quase 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada e quase 100 milhões sem coleta de esgoto. “Isso significa poluição e doenças ininterruptas em todo o país.”

Entre 2011 e 2017, o total da população que tem o seu esgoto coletado subiu apenas 4,2 pontos percentuais e atingiu 52,3%. Já o índice dos moradores com água tratada subiu menos de um ponto percentual e chegou a 83,5%. O valor investido nem se alterou: em 2017, foram R$ 10,9 bilhões, o mesmo de 2011.

O estudo do Trata Brasil destaca que a pouca evolução está também associada ao abismo que existe entre as cidades com os piores índices de saneamento e as que têm os melhores.

“Mais de 50% dos investimentos estão concentrados em apenas 100 cidades. Ainda que nelas viva mais de 40% da população, é preocupante pensar que mais de 5.600 municípios, juntos, são responsáveis por menos de 50% do valor investido em saneamento básico”, disse o presidente-executivo do Trata Brasil, Édison Carlos.

O ranking do saneamento (com fatores como água tratada, esgoto coletado, investimento e arrecadação), coloca Franca (SP) Santos (SP), Uberlândia (MG), Maringá (PR) e Vitória da Conquista (BA) como as 5 melhores entre as 100 maiores cidades, nessa ordem. Entre as cinco piores nessa lista estão três capitais: Porto Velho (RO), Manaus (AM) e Macapá (AP). O Ministério do Desenvolvimento Regional disse reconhecer que os investimentos devem ser ampliados.