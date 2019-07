Polícia prende suspeitos de integrar quadrilha que pratica crimes em bairros nobres da zona oeste

A polícia acredita ter encontrado pelo menos dois integrantes de um grupo criminoso que atua desde o começo de julho nas regiões da Lapa, Perdizes e Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A quadrilha vem realizando assaltos e furtos, atacando pedestres e invadindo residências.

A dupla, que já tem passagens por receptação, roubo e formação de quadrilha, foi parada pela Polícia Militar na noite de terça-feira (23) na rua Cerro Corá, na Lapa. Eles estavam em um Fiat Palio com as mesmas características do veículo citado por vítimas do grupo. O carro não tem queixa de roubo ou furto e pertence a um parente de um dos homens.

No momento da abordagem, foi apreendida uma pistola de brinquedo. A polícia pediu a prisão temporária dos dois, que passarão por audiência de custódia nesta quarta, e solicitou que vítimas de roubos na região compareçam ao 91º DP (Vila Leopoldina) para fazer o reconhecimento dos suspeitos.

Um dos que foram ao local foi o ator Flávio Tolezani, o Raimundo da novela "Verão 90", da TV Globo. O artista disse aos policiais que reconheceu um dos presos como autor de um assalto contra ele.