Previsão do Tempo: temperatura e umidade tem aumento leve nesta quinta em São Paulo

A quinta-feira (25) continuará o tempo estável que têm marcado esta semana. A manhã começa com sol e temperatura em elevação, e o dia será ensolarado até a noite – que será um pouco mais nublado.

A umidade poderá aumentar ao anoitecer, com ventos afastando a massa de ar seco que predomina na capital paulista. Apesar do aumento das nuvens, não há previsão de chuva para momento algum do dia.

A mínima prevista pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas é de 15ºC, atingida pela manhã. A máxima é ligeiramente menor do que na quarta-feira, atingindo 25ºC.