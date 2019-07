Jacaré encontrado na rua e porcos levados pela correnteza ilustram chuva no Recife

As fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Recife desde a madrugada desta quarta-feira, dia 24, provocaram transtornos e pelo menos doze mortes. A tragédia ainda gerou cenas bastante inusitadas, comprometendo até os animais que habitam os arredores.



No rio Beberibe, que foi alimentado pela água da chuva, moradores avistaram ao menos cinco porcos flutuando sobre uma pilha de lixo, sendo levados pela correnteza. A cena foi registrada enquanto os animais passavam, em alta velocidade, pelo bairro de Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife.

Olha a situação aqui no recife! Até os porcos dentro d'água. pic.twitter.com/9wHdh7da2c — julliano nigro (@NigroJulliano) July 24, 2019

Já na Zona Oeste, um jacaré apareceu andando pela rua Manoel de Arruda Câmara – possivelmente trazido com as águas. O réptil se escondia debaixo de um carro, e, segundo relatos de moradores ao site G1, quase atacou uma jovem que passava por lá.

O bicho foi amarrado a um poste por habitantes da cidade, e resgatado ainda pela manhã pela Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente.

Confira: