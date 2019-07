Flagrante: Vans da EMTU fazem conversão proibida na avenida do Estado

Durante reportagem no encontro das avenidas do Estado e Santos Dumont (zona norte), o Metro Jornal flagrou na segunda-feira ao menos três motoristas de vans a serviço da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) fazendo conversão proibida no cruzamento que mais teve acidentes com vítimas em 2018 em São Paulo, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Os motoristas faziam a conversão proibida à esquerda na avenida do Estado para ir ao terminal Armênia, atravessando o cruzamento em alta velocidade.

A EMTU disse que os motoristas autônomos cadastrados para dirigir devem seguir as leis de trânsito e que faz a fiscalização no local. Disse que já aplicou 1.402 multas neste ano e que, se flagrados, os motoristas não podem mais dirigir os micro-ônibus.