FGTS: Veja como consultar seu saldo

O governo anunciou nesta quarta-feira as regras para liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do trabalhador. Inicialmente, será liberado R$ 500 por conta do FGTS, mas em 2020 o trabalhador poderá fazer saques de acordo com a quantia que possui no fundo.

Veja como consultar seu saldo do FGTS:

Site da Caixa

A consulta pode ser feita pelo site Caixa.gov.br. É preciso informar o NIS (PIS/Pasep) – que consta em extratos do FGTS, carteira de trabalho e Cartão Cidadão – e cadastrar uma senha, caso seja o primeiro acesso à plataforma

É possível consultar o extrato nos terminais de autoatendimento do banco usando o Cartão Cidadão ou o NIS

O app FGTS está disponível disponível para Android, iOS e Windows Phone. O trabalhador também deve informar o NIS e fazer o cadastro

O trabalhador também pode cadastrar o celular no site da Caixa para receber as atualizações sobre o saldo. É preciso informar o NIS

Clientes do banco tem acesso ao extrato pelo internet banking. Em caso de problemas de acesso e dúvidas, eles podem ligar no 0800 726 0207