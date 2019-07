Família é baleada dentro de casa no Rio de Janeiro

Uma família inteira foi baleada na madrugada de terça-feira (23) dentro da própria casa, no bairro de Marechal Hermes, zona norte do Rio de Janeiro. Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas, segundo noticiou a TV Globo.

A mãe, Luciana Almeida da Silva, de 35 anos, foi atingida na coxa, na virilha e no braço. Ela chegou a ser levada para o Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu e morreu. Sua filha Lindsay de Almeida Reis, de 15 anos, foi encontrada morta no local do crime.

Uma criança de 7 anos, que foi baleada na cabeça, e um homem de 41 anos, atingido por vários disparos, estão recebendo atendimento médico. Suas identidades não foram reveladas.

A ação teria sido gerada por briga acerca da divisão de uma herança. De acordo com o depoimento de testemunhas para a PMERJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro), dois homens armados teriam entrado na casa e atirado contra a família. O caso está sendo investigado pela polícia.