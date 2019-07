Exposição quer chamar atenção para a audição

A partir de hoje, ruas e praças da capital vão receber esculturas de ouvidos decoradas por artistas plásticos. As obras fazem parte da Ear Parade, exposição de arte urbana voltada à saúde auditiva.

O intuito é chamar a atenção para os cuidados, tratamentos e paradigmas sobre a perda de audição, independentemente da idade do paciente. No domingo, otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, psicólogos e deficientes auditivos estarão na praça do Ciclista (centro) para dar orientações e conversar sobre o tema.