Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta quarta, 24 de julho

O dólar opera em baixa no mercado doméstico, em linha com o sinal predominante no exterior, depois da valorização global de terça-feira. Um fluxo cambial positivo ajudou a levar as cotações à vista às mínimas neste fim de manhã de quarta-feira.

Há ajustes técnicos e fluxo cambial positivo, após a alta de terça, diz o diretor superintendente da Correparti, Jefferson Rugik. A correção de baixa acompanha ainda o dólar mais fraco ante moedas emergentes no exterior em meio à perspectiva de retomada das negociações entre os Estados Unidos e a China na próxima semana.

