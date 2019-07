Corrente humana do Greenpeace atrapalha encontro de Boris Johnson com a Rainha

Manifestantes do braço britânico do movimento ambientalista Greenpeace tentaram impedir a chegada de Boris Johnson, novo premiê, ao Palácio de Buckingham. Na residência real, a Rainha Elizabeth deveria recebê-lo para ungí-lo como primeiro-ministro.

Cerca de dez ativistas, vestidos com camisetas vermelhas, formaram uma corrente humana que impediu a passagem do carro que levava Boris. A Polícia, pouco após a ação, interveio para encerrar o protesto.

O Greenpeace é conhecido por sua luta pela preservação da fauna e flora globais. É comum orquestrarem ações de conscientização sobre mudanças climáticas, desmatamento, poluição, e resgate à espécies em ameaça ou processo de extinção.

Boris Johnson foi apontado como sucessor da primeira-ministra Theresa May, vencendo a votação entre seus colegas do partido Conservador. Boris recebeu 66% dos votos, derrotando o rival Jeremy Hunt.

