Mulher morre após cair de brinquedo na Cidade da Criança, em São Bernardo

Uma mulher morreu após cair de um brinquedo na Cidade da Criança, parque de diversões em São Bernardo, no ABC paulista. O acidente aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (24).

Rumores nas redes sociais afirmaram se tratar de uma criança. Mais tarde, o Corpo de Bombeiros confimou que era uma mulher adulta, de 40 anos.

Segundo a corporação, ela teve um mal súbito enquanto brincava na Brucomeia, montanha-russa do parque conhecida também como "centopeia". A mulher ficou gravemente ferida e foi socorrida no local por uma unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em parada cardiorrespiratória.

Em seguida, a vítima foi conduzida ao Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, onde acabou falecendo. A causa da morte não foi informada até o momento.

Na Cidade das Crianças, a Polícia Civil realizou perícia na Brucomeia e a liberou para dar continuidade às atividades. Ainda há de ser divulgado o resultado de tal perícia.

Contatada, a Prefeitura de São Bernardo afirmou que o parque possui auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, assim como laudos dos brinquedos, fiscalização e normas de funcionamento.

Ainda, a Prefeitura esclarece que "a operação dos brinquedos na Cidade das Crianças, é de responsabilidade da Exposição do Aquário de São Paulo Ltda (Expoaqua), empresa permissionária responsável pela instalação, manutenção e exploração das atrações da Cidade das Crianças."

Veja posicionamento oficial do Parque Cidade da Criança

A respeito do incidente que veio a causar o óbito de uma visitante hoje (24/07) no Parque Cidade da Criança, a empresa vem a público expressar sua solidariedade aos familiares e informar que aguarda laudos periciais e médicos para que o incidente seja completamente esclarecido. O Parque Cidade da Criança ressalta que o socorro médico foi prestado imediatamente à vítima, que foi transportada até um hospital pelo SAMU.

Em seus mais de 50 anos de história, este é o primeiro incidente registrado no Cidade da Criança. O parque preza e sempre prezou pela segurança de seus visitantes, com um rígido calendário de manutenção e avaliação das condições de funcionamento dos brinquedos. O Cidade da Criança reitera este compromisso e está à disposição das autoridades.