Carro atinge jovem que estava empinando moto em rodovia

Um rapaz foi atingido por um carro em alta velocidade enquanto empinava a moto na rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas, no interior de São Paulo.

As imagens circularam nas redes sociais e deixaram internautas atônitos. O vídeo mostra três homens empinando as motocicletas no meio da rodovia — um deles, inclusive, é quem filma toda a ação. Em questão de segundos, um deles se desloca para a faixa da direita e é fortemente atropelado por um carro.

O acidente aconteceu na madrugada de sábado (20), por volta das 3h40. Apesar do impacto, a vítima teve apenas ferimentos leves e foi atendido no Pronto Socorro São José. O motorista prestou socorro.

Alerta: o vídeo contém imagens fortes