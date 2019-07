Astronauta da NASA faz palestra no Museu Catavento, em São Paulo

Em mais um evento de comemoração dos 50 anos da chegada do homem à Lua, o Museu Catavento recebe no próximo domingo (28) uma astronauta da Nasa. A Dra. Anna Fisher participou do primeiro grupo de seis mulheres selecionadas para se tornarem astronautas da agência espacial.

Ela é médica especializada em emergência e também formada em Química. A astronauta participou do programa do ônibus espacial, da Estação Espacial Internacional e da cápsula Orion, que será lançada para a lua até 2024.