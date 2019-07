AO VIVO: acompanhe como será a liberação do FGTS

O governo federal detalha neste momento as regras para liberação dos saques de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Programa de Integração Social (PIS).

Mais cedo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o saque do FGTS será limitado a R$ 500 e poderá ser feito de agosto de 2019 a março de 2020.

Clique e veja como ficou definido os saques do FGTS.

Veja ao vivo

Cerimônia de Lançamento do novo FGTS e liberação do PIS/PASEP Posted by TV BrasilGov on Wednesday, July 24, 2019