Tempestade deixa ruas de Nova York alagadas e famílias sem energia elétrica

Uma forte tempestade registrada nesta segunda-feira (22) em Nova York, nos Estados Unidos, provocou estragos e deixou diversos bairros alagados.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de enchentes para Manhattan, Queens e Brooklyn, bem como áreas adjacentes.

Nesta manhã, especialmente em Nova Jersey, os bombeiros emitiram alertas para os moradores evitarem áreas inundadas.

Em Hackensack, as autoridades americanas chegaram a resgatar várias pessoas cujos carros ficaram parcialmente submersos. O forte vento e a chuva de granizo deixaram mais de 20 mil famílias sem energia elétrica em Nova Jersey. Em comunicado, o governador da cidade, Philip Murphy, informou que o reestabelecimento da eletricidade pode demorar "até vários dias".

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, o vento chegou até 70 quilômetros por hora em Nova York. A chuva torrencial bloqueou partes das rodovias Long Island Expressway e Brooklyn Queens Expressway, além das estações de metrô locais. Nos últimos 10 dias, Nova York presenciou um apagão em Manhattan, falhas de energia no Brooklyn e no Queens, além de uma opressiva onda de calor de três dias.