Escolas estaduais de São Paulo vão receber equipes de vacinação contra o sarampo

Para conter a transmissão de sarampo na cidade de São Paulo, a campanha de vacinação contra a doença vai entrar nas escolas estaduais para imunizar os alunos com mais de 15 anos e professores.

A vacinação deve ser levada à rede estadual no início de agosto. A medida foi anunciada na segunda-feira (22) pelo secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, e pelo prefeito Bruno Covas (PSDB).

A cidade já conta 363 casos da doença neste ano, sendo 70 contraídos dentro do município. Cerca de 800 estão em investigação.

Uma campanha foi iniciada no dia 10 de junho para imunizar 2,9 milhões de jovens de 15 a 29 anos. Um mês e meio depois, a adesão está em apenas 6,5%. Desde 10 de julho, todas as pessoas dessa faixa etária devem se vacinar, mesmo que já tenham sido imunizadas.

Outras medidas

A prefeitura também anunciou nesta segunda que a vacinação deve ser levada também a batalhões da PM (Polícia Militar).

Empresas e condomínios poderão solicitar vacinação pelo telefone 156. E os locais que não permitirem que as equipes entrem para as ações de bloqueio vacinal –quando são imunizadas pessoas da convivência de pacientes com suspeita da doença– poderão ser fechados por até 21 dias.