Roma lança troca de garrafas plásticas por bilhetes de metrô

A cidade de Roma, na Itália, lançou nesta terça-feira (23) uma iniciativa que oferece um bilhete de metrô de graça ao coletar 30 garrafas de plástico.

A campanha, que é denominada "+Reciclar +Viajar", terá 12 meses de duração e premiará as pessoas que levarem as garrafas pet para serem recicladas nas máquinas depositadas nas estações Cipro (linha A), Pirâmide (linha B) e San Giovanni (linha C).

LEIA MAIS:

Anhanguera oferece cursos gratuitos em três unidades em São Paulo

Anvisa aprova novas regras de rotulagem de agrotóxicos

As máquinas foram instaladas pela empresa Coripet e as pessoas poderão ganhar 5 centavos de euro por cada garrafa plástica colocada no aparelho. Os aplicativos My Cicero e TabNet servirão como uma carteira virtual, já que os viajantes poderão acompanhar a quantia que possuem.

"É uma inovação. Podemos dizer que somos a primeira grande capital europeia a apresentar este sistema. Uma máquina que come garrafas de plástico e emite um crédito para comprar os ingressos", disse a prefeita de Roma, Virginia Raggi.