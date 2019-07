Previsão do Tempo: quarta-feira terá tempo estável em São Paulo

As temperaturas e níveis de umidade da quarta-feira (24) devem permanecer estáveis. A previsão estendida do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas não antecipa grandes mudanças no tempo para amanhã.

O dia seguirá sem chuvas, e com poucas nuvens no céu. A umidade segue baixa por todo dia, atingindo a menor taxa – 31% – durante a tarde. A temperatura sobe rapidamente no decorrer do dia; o CGE, órgão de monitoramento climático da Prefeitura de São Paulo, ainda prevê uma máxima de 27ºC, atingida também durante a tarde.

A manhã apresenta temperaturas mais frias. A mínima prevista para o dia será de 15ºC. O dia termina com discreto aumento na quantidade de nuvens, mas não chove.