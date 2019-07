PIS/Pasep: Pagamento de abono começa nesta semana

O abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2018, no valor de até R$ 998, começa a ser pago a partir desta quinta-feira (25). A estimativa é de que sejam destinados R$ 19,3 bilhões a 23,6 milhões de trabalhadores.

Para os trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao PIS, é considerado o mês de nascimento. Já para os funcionários públicos, associados ao Pasep, vale o dígito final do número de inscrição. Trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro recebem o PIS ainda este ano. Os nascidos entre janeiro e junho terão o recurso disponível para saque em 2020.

Veja também:

Saque de FGTS pode ser limitado a R$ 500; entenda

Dupla é morta em tiroteio com PMs após tentar roubar dinheiro de tarifas de ônibus

Servidores públicos com o dígito final de 0 e 4 também recebem este ano. Já as inscrições com o final entre 5 e 9, no próximo ano. O calendário pode ser consultado no site trabalho.gov.br.

Clientes do Banco do Brasil, que paga o Pasep, têm o crédito adiantado em conta e os primeiros já começaram a receber. Para aqueles que possuem conta ativa na Caixa, o crédito do PIS terá início nesta terça-feira.