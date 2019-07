Passageira passa mal e voo com destino a Paris é desviado para Fortaleza

Um avião da Latam Airlines Brasil, que partiu de Guarulhos, em São Paulo, rumo a Paris (França), precisou aterrissar na madrugada desta terça-feira (23) no Aeroporto Internacional de Fortaleza devido à necessidade de desembarque e atendimento médico de uma passageira.

A mulher, que não foi identificada, passou mal a bordo. O voo LA8108 foi desviado e pousou às 3h18 em Fortaleza, onde permaneceu por aproximadamente duas horas. Às 5h34, a aeronave decolou e seguiu viagem para a França.

Segundo a Latam, a aeronave fez um pouso alternado, indicando uma mudança não prevista no trajeto inicial do voo. “A companhia reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”, afirmou a companhia aérea, em nota.

O atual estado de saúde da passageira não foi informado pela empresa.