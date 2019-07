Dupla é morta em tiroteio com PMs após tentar roubar dinheiro de tarifas de ônibus

O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) vai investigar um tiroteio que terminou com dois suspeitos mortos na rua João Evangelista Germano, a menos de 100 metros da garagem da Empresa Municipal de Transportes de Mairiporã, na Grande São Paulo.

A dupla, que estava em uma moto, teria recebido a informação de que se aproximava do pátio um ônibus transportando um malote com o dinheiro de tarifas arrecadado durante a segunda-feira.

Veja também:

Saque de FGTS pode ser limitado a R$ 500

Justiça tira filho de mãe que mora em comunidade

Após entrar no primeiro coletivo e verificar que nada havia, a dupla resolveu abordar um segundo. Acionados pelo primeiro motorista, policiais militares flagraram um dos criminosos descendo do segundo ônibus, dessa vez com o malote.

Na troca de tiros, os dois acusados morreram no local. Com a dupla, havia um revólver e uma pistola.