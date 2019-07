Justiça tira filho de mãe que mora em comunidade do Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu tirar de uma mãe a guarda do filho com o argumento de que, para a criança, “é mais seguro residir fora do município do Rio de Janeiro” e não na comunidade de Manguinhos, onde mora com ela.

O juiz também apontou que “o menino necessita de um exemplo paterno, por ser criança do sexo masculino”. O Ministério Público afirmou que vai recorrer.

A decisão de entregar a guarda ao pai, que mora Joinville, em Santa Catarina, foi criticada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que classificou a sentença como “esdrúxula” e informou que pedirá esclarecimentos.

