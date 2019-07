Justiça barra obras de revitalização no Largo do Arouche

Previstas para terminar em cerca de dois meses, as obras de revitalização do largo do Arouche, no centro de São Paulo, foram barradas pela Justiça em decisão publicada na segunda-feira (22). As obras da prefeitura tiveram início no fim de maio.

Na decisão, a juíza Paula Micheletto Cometti, da 12ª Vara de Fazenda Pública da Capital, afirma que pareceres técnicos de órgãos públicos, como Conpresp e Condephaat (conselhos de preservação do patrimônio histórico da cidade e do estado, respectivamente) se manifestaram contrariamente ao projeto.

Veja também:

Em SP, menores de 16 anos poderão viajar desacompanhados sem autorização da Justiça

Fiat busca proprietários de 138 mil veículos para recall envolvendo airbag

Os laudos dos conselhos apontam que a reforma poderia causar danos ao bem tombado da região. A ação da Justiça cabe recurso da Prefeitura de São Paulo – enquanto isso, as obras devem ser paralisadas, sob pena de multa diária de R$ 5 mil.

O projeto

A intervenção, com custo previsto de R$ 3,8 milhões, tem como objetivo tornar mais atrativo e moderno um dos pontos da rota turística da região central da capital paulista. Entre as diversas mudanças estão a implementação de novo mobiliário urbano, como bancos e bebedouros, além da pavimentação e nivelamento do piso do largo.