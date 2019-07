João J. Saad, fundador do Grupo Bandeirantes, completaria 100 anos

O fundador do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Jorge Saad, teria completado nesta segunda 100 anos.

A partir de uma emissora de rádio, “seu João”, como era carinhosamente chamado por todos na Band, liderou a construção de um grupo de mídia multiplataforma que se tornou um dos maiores do mundo.

Parte fundamental da história das comunicações no Brasil, ele partiu em 1999, deixando um legado do qual todos nós, no Grupo Bandeirantes, nos orgulhamos.