Fiat busca proprietários de 138 mil veículos para recall envolvendo airbag

Desde o dia 15 de julho, a Fiat busca no Brasil os proprietários de 138,1 mil veículos para um recall de segurança. O chamamento envolve cinco modelos da marca, todos fabricados em 2013.

Segundo a FCA (Fiat Chrysler Automobiles) brasileira, o recall pretende verificar e, se necessário, substituir os módulos dos airbags do motorista e do passageiro. “Foi detectada a possibilidade de degradação do deflagrador do airbag devido à eventual exposição do veículo a variações elevadas de temperatura e umidade absoluta durante longos períodos”, disse em nota.

A empresa afirma ainda que, em caso de colisão, o deflagrador do airbag pode romper por uma pressão interna, provocando dispersão de fragmentos metálicos “com potenciais danos físicos graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo”.

Veja os modelos e chassis envolvidos dos veículos, fabricados entre 2 de janeiro de 2013 e 24 de maio de 2013:

Uno (ano/modelo: 2013/2014)

Chassis (seis últimos números): 441221 a 451692

Chassis (seis últimos números): 441221 a 451692 Novo Palio (ano/modelo: 2013/2014)

Chassis (seis últimos números): 13061 a 168064 e 018679 a 044747

Chassis (seis últimos números): 13061 a 168064 e 018679 a 044747 Grand Siena (ano/modelo: 2013/2014)

Chassis (seis últimos números): 063571 a 090550

Chassis (seis últimos números): 063571 a 090550 Doblò (ano/modelo: 2013/2013)

Chassis (seis últimos números): 063571 a 090550

Chassis (seis últimos números): 063571 a 090550 Doblò Cargo (ano/modelo: 2013/2013)

Chassis (seis últimos números): 030771 a 032076

Mais informações sobre o recall estão disponíveis no site da Fiat, no Whatsapp da marca (031 2123 6000) ou na Central de Serviços, pelo telefone 0800 707 1000.